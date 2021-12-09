AP: США заявили Украине, что ее вряд ли примут в НАТО в ближайшие 10 лет

ТАСС, 9 декабря. Представители Госдепартамента заявили Украине, что ее членство в НАТО вряд ли будет одобрено в ближайшее десятилетие. Об этом сообщило в четверг агентство Associated Press (AP) со ссылкой на источник.

Агентство не привело цитат собеседника, однако отметило, что президенту США Джо Байдену придется тонко действовать по этому вопросу с учетом того, что Украина стремится присоединиться к блоку, в то время как РФ выступает против этого. При этом, как отмечает AP, перед американским лидером стоит задача побудить Киев принять некоторые аспекты ситуации, сложившейся на востоке Украины.

Как отметил бывший посол США на Украине Стивен Пайфер в преддверии разговора Байдена и украинского президента Владимира Зеленского, Вашингтон может попросить Киев "сделать некоторые шаги вперед" по Донбассу, пишет агентство. Речь может идти, в частности, о том, чтобы предоставить ДНР и ЛНР контроль за сферами здравоохранения, полиции и школ.

Президент РФ Владимир Путин и Джо Байден провели 7 декабря переговоры по видеосвязи, беседа длилась два часа. Согласно распространенным позднее заявлениям сторон, преобладающей темой стала ситуация вокруг Украины, а также вопрос активности НАТО у российских границ. Как ожидается, в четверг Байден позвонит Зеленскому и расскажет об итогах видеоконференции с Путиным.

На следующий день после беседы с Путиным Байден сообщил, что Вашингтон намерен к пятнице объявить о проведении встреч на высоком уровне с участием представителей "четырех ключевых союзников" США по НАТО и России, чтобы обсудить обеспокоенность Москвы действиями альянса и возможное предоставление ей гарантий безопасности.

Статус Донбасса был впервые определен в принятом в 2014 году во исполнение минских соглашений законе. Однако этот документ, предоставлявший региону свободно пользоваться русским языком и создавать отряды народной милиции, не проработал ни дня. Хотя Киев и в декабре 2019 года обязывался включить положение об особом статусе Донбасса в Конституцию Украины, свое обещание он так и не выполнил.