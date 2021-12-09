СМИ: США начали отказывать афганцам в предоставлении разрешений на въезд в страну

ВАШИНГТОН, 9 декабря. /ТАСС/. Власти США стали отказывать афганцам, желающим перебраться в Штаты, в предоставлении разрешений на въезд в страну по гуманитарным причинам. Об этом со ссылкой на заявления юридических представителей правозащитных организаций сообщил в среду интернет-портал Axios.

Причиной таких отказов, по его данным, стала чрезмерная загруженность системы обработки заявок по программе предоставления разрешения на въезд и временное пребывание иностранцев в США по гуманитарным причинам. До недавнего времени в рамках этой программы ежегодно рассматривалось около 2 тыс. таких заявок, теперь же их количество превысило 30 тыс.

С учетом загруженности, как стало известно порталу, Служба гражданства и иммиграции США стала отказывать афганцам в предоставлении таких разрешений, с лета ею было одобрено лишь чуть более 100 заявок от жителей Афганистана. Десятки таких запросов были отвергнуты. Адвокаты правозащитных организаций выразили надежду на то, что администрация президента США Джо Байдена после многочисленных заявлений о своей обеспокоенности судьбами афганцев, желающих покинуть свою страну, упростит для них процедуру въезда в Соединенные Штаты.

Представители администрации заявили Axios, что упомянутая программа не является неким дополнением или "обходным путем" для программы приема афганских беженцев "Союзники, добро пожаловать", в рамках которой в США были переправлены около 75 тыс. афганцев, подвергшихся угрозе физической расправы после прихода к власти в их стране радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ). Гуманитарная программа, как пояснили порталу, предназначена лишь для людей, оказавшихся в чрезвычайных обстоятельствах, но не подпадающих под действие программы о спасении союзников, которые не могут ожидать получения статуса беженца в установленном порядке.

Из 75 тыс. переправленных в США афганцев почти 5 тыс. человек имеют, по данным портала, американское гражданство, более 3 тыс. - вид на жительство в США. Остальные имеют основания претендовать на получение того или другого в силу наличия близких родственников в США. 35 тыс. из них все еще находятся на территории американских военных баз, так как им пока негде и не на что жить.