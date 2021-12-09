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Замглавы МИД Ирана назвал конструктивной встречу с переговорщиками РФ и КНР в Вене

Али Багери заявил, что страна нацелена достичь положительных договоренностей

ТЕГЕРАН, 9 декабря. /ТАСС/. Заместитель главы МИД Ирана Али Багери, возглавляющий иранскую делегацию на переговорах в Вене, назвал полезной и конструктивной встречу с представителями РФ и КНР перед очередным заседанием по восстановлению ядерной сделки.

"Я начал день с проведения полезной и конструктивной встречи с главными переговорщиками от России и Китая. Кроме того, я встретился с [координатором Энрике] Морой от ЕС. Иран продолжит вести переговоры серьезно и нацелен достичь хороших договоренностей, которые защитят права и интересы нашей нации", - написал он в четверг в Twitter.

Эти неформальные консультации иранской стороны с российской и китайской делегациями, а также с координатором ЕС, который обеспечивает непрямые переговоры Ирана с США, по традиции прошли ранее в Вене перед главным заседанием по проблеме восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

Седьмой раунд переговоров по иранской ядерной сделке и отмене санкций США начался 29 ноября и был приостановлен 3 декабря, когда европейские участники вернулись в свои страны для дополнительных консультаций перед продолжением диалога. В ходе венских переговоров Тегеран представил сторонам проект соглашения о возобновлении действия ядерной сделки в виде двух документов, посвященных отмене санкций США и вопросам по атомной программе. Делегация США не участвует в прямых переговорах с Ираном и заседаниях Совместной комиссии, но присутствует в Вене для отдельных консультаций с остальными участниками иранского ядерного соглашения.

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