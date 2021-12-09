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СМИ: Пентагон создает управление цифровых технологий и искусственного интеллекта

По данным газеты Defense News, новое управление должно приступить к работе к 1 февраля 2022 года, а на полную "проектную мощность" выйти не позднее 1 июня

ВАШИНГТОН, 9 декабря. /ТАСС/. Министерство обороны США создает новую координационно-командную структуру - управление цифровых технологий и искусственного интеллекта. Как надеются инициаторы его создания, это позволит объединить под единым началом всю осуществляемую в Пентагоне соответствующую профильную деятельность и повысить ее эффективность в противодействии нарастающим угрозам со стороны Китая. Об этом со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя американского оборонного ведомства сообщила в четверг газета Defense News.

Руководитель нового управления (пока не известно, кто его возглавит) будет докладывать о его деятельности непосредственно заместителю министра обороны и курировать работу Объединенного центра искусственного интеллекта, Цифровой службы министерства обороны и Офиса директора министерства обороны по данным, которые пока действуют автономно друг от друга, сами отчитываются перед замминистра и порой дублируют работу друг друга.

"Все они действуют самостоятельно, словно другие офисы вовсе не существуют, - приводит газета слова упомянутого представителя Пентагона, проведшего в среду спецбрифинг для СМИ. - Это порождает два вида неэффективности. Во-первых, это означает, что у нас отсутствует должная интеграция их деятельности. <...> А во-вторых, мы лишаемся возможностей при возникновении дублирования <...> в выборе наиболее правильной расстановки приоритетов в этих сферах".

Представитель министерства выразил уверенность в том, что создание нового управления не приведет к расширению бюрократической структуры Пентагона. Он не исключил того, что будущий руководитель создаваемого подразделения будет найден за пределами оборонного ведомства.

Новое управление должно приступить к работе к 1 февраля 2022 года, а на полную "проектную мощность" выйти не позднее 1 июня будущего года.

"Чтобы добиться необходимых нам в министерстве масштабов и темпов [в указанных областях], нам необходим центральный игрок, который будет управлять ресурсами, выставлять приоритеты, обеспечивать связь между командирами и руководителями служб, чтобы действительно направлять [работу] в приоритетном направлении и воплощать принимаемые решения", - цитирует Defense News высокопоставленного представителя министерства, проводившего брифинг на условиях анонимности.

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