Брата экс-президента Киргизии выпустили из СИЗО

БИШКЕК, 9 декабря. /ТАСС/. Бывший спикер и родной брат экс-президента страны Сооронбая Жээнбекова Асылбек в четверг был освобожден из СИЗО Государственного комитета национальной безопасности, где он содержался по подозрению в коррупции, вместе с ним вышел на свободу и депутат Жогорку Кенеша (парламента) Торобай Зулпукаров. Об этом сообщили ТАСС в Верховном суде республики.

"В соответствии с постановлением Первомайского районного суда города Бишкек от 9 декабря 2021 года в отношении А. Ш. Жээнбекова отменена ранее избранная мера пресечения в виде заключения под стражу и он освобожден из-под стражи в зале суда", - заявили в суде и информировали также, что аналогичное решение принято по Зулпукарову.

Жээнбеков и Зулпукаров были задержаны летом нынешнего года по подозрению в причастности к коррупции, связанной с разработкой золоторудного месторождения Кумтор. Фигурантами данного дела являются еще несколько бывших высокопоставленных чиновников, в том числе бывшие премьер-министры Темир Сариев и Джоомарт Оторбаев.

В конце ноября Генпрокуратура официально обратилась в парламент с просьбой дать согласие на привлечение к уголовной ответственности Жээнбекова и Зулпукарова, которые обладают депутатской неприкосновенностью. Для рассмотрения данного вопроса депутаты создали специальную комиссию.