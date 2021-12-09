Прокуратура Польши утверждает, что угрозы взрыва на борту самолета Ryanair в мае не было

ВАРШАВА, 9 декабря. /ТАСС/. Польская прокуратура утверждает, что угрозы взрыва на борту совершившего в мае экстренную посадку в Минске самолета Ryanair не было. Об этом говорится на официальном сайте ведомства, которое курирует расследование этого инцидента.

"В ходе расследования, курируемого Мазовецким отделением Управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Национальной прокуратуры в Варшаве, было установлено, что никакой угрозы взрыва на борту не было. Пилот получил информацию о такой угрозе еще до отправки электронного письма о предполагаемом размещении взрывчатки в самолете. Действия в аэропорту Минска, в том числе действия экстренных служб и службы аэропорта, также свидетельствовали о полном отсутствии угрозы", - сказано в сообщении. "Вся эта ситуация была просто предлогом, чтобы заставить летчика приземлиться в Минске", - утверждает польская прокуратура.

"В ходе расследования были проведены многочисленные процессуальные мероприятия, в том числе допрос некоторых пассажиров и представителей авиакомпаний в качестве свидетелей, осмотр самолета и анализ записей. В ходе разбирательства был установлен непосредственный свидетель действий диспетчерской в Минске", - информировала пресс-служба прокуратуры.

По утверждению польской прокуратуры, 23 мая в диспетчерской в Минске находился офицер белорусского КГБ, который давал указания авиадиспетчеру, контактировавшему с пилотом самолета. "Именно офицер принимал решение направить самолет в Минск. При этом офицер КГБ находился в постоянном контакте по телефону с человеком, которому он докладывал о текущих действиях", - указано в сообщении.

Самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины - Вильнюс, 23 мая приземлился в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту. Для сопровождения лайнера был поднят истребитель МиГ-29. После посадки борта информация о минировании не подтвердилась. Позже стало известно, что на борту самолета находился разыскиваемый белорусскими властями Роман Протасевич - один из основателей признанного в республике экстремистским Telegram-канала Nexta. Он был задержан, также была задержана гражданка РФ София Сапега.

В связи с инцидентом с самолетом польская прокуратура возбудила дело по ст. 166 ("Захват водного или воздушного судна") и ст. 189 ("Незаконное лишение свободы") Уголовного кодекса Польши. Свое расследование ведет также польское Управление гражданской авиации в сотрудничестве с Международной организацией гражданской авиации.