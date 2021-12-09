Британский премьер призвал обеспечить соответствие новых технологий ценностям демократии

ЛОНДОН, 9 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что королевство и его западные партнеры добиваются того, чтобы появляющиеся сейчас технологии не подорвали принципы и ценности демократии. Текст выступления главы кабмина на организованном США "Саммите за демократию" распространен в четверг канцелярией премьера на Даунинг-стрит, 10.

"Из-за этих естественных преимуществ [либерально-демократических режимов] сейчас как никогда важно защищать демократию в наших родных странах и отстаивать ее принципы за рубежом, в том числе укрепляя партнерские отношения в сфере торговли, безопасности и экономики. Вместе со своими друзьями Соединенное Королевство стремится гарантировать, что новейшие технологии будут создаваться с учетом необходимости защищать общие для нас ценности свободы и открытости, - сказал глава британского кабмина. - Вместе с другими демократическими странами мы помогаем развивающимся государствам создавать экологичную зеленую инфраструктуру и осуществлять прозрачные проекты с тем, чтобы люди, которые должны получить от них пользу, могли досконально их изучить".

Джонсон также заявил, что Великобритания стремится бороться с коррупцией и нарушениями прав человека за рубежом, для чего после выхода из ЕС внесла изменения в свое санкционное законодательство. Он также пообещал "сделать более прозрачным" процесс приобретения недвижимости в Великобритании, чтобы ее конечного собственника было легко установить.

"Мы также примем новые законы, чтобы защитить наши демократические процессы и институты от тех, кто хотел бы причинить нам вред", - добавил Джонсон.

Власти Соединенных Штатов пригласили на "Саммит за демократию", который 9-10 декабря проходит в формате видеоконференции, 110 государств и территорий. В списке фигурирует китайский остров Тайвань, однако в нем нет КНР, а также России, Турции, Египта и ряда других стран. Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что цель этого мероприятия - "разделить людей, страны на демократические и недемократические".