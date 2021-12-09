Лукашенко заявил, что в Белоруссии за год выявили 10 попыток совершения терактов

МИНСК, 9 декабря. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что за год выявлено 10 попыток совершения терактов в республике со стороны оппозиционеров, имеющих иностранную поддержку.

"За этот год было 10 попыток совершения террористических актов против людей, предприятий и военных объектов со стороны наших беглых [оппозиционеров], которые сегодня находятся под крышей Польши, Литвы и Украины", - заявил глава государства в четверг в ходе интервью турецкой телерадиокомпании TRT, фрагменты которого приводит агентство БелТА.