Кассационный суд Италии подтвердил оправдательный приговор украинскому военному Маркиву

РИМ, 9 декабря. /ТАСС/. Кассационный суд Италии, высшая судебная инстанция страны, подтвердил оправдательный приговор украинскому военному Виталию Маркиву, который ранее был осужден, а затем оправдан в республике по делу об убийстве итальянского журналиста в Донбассе. Об этом в четверг сообщило агентство Ansa.

Маркив был единственным обвиняемым по делу об убийстве итальянского репортера Андреа Роккелли, погибшего в результате минометного обстрела в районе села Андреевка вблизи Славянска (Донецкая область) 24 мая 2014 года вместе со своим другом и переводчиком российским правозащитником Андреем Мироновым.

Суд города Павия в 2019 году приговорил Маркива, имеющего гражданство Украины и Италии, к 24 годам тюремного заключения. Апелляционный суд Милана в ноябре 2020 года этот приговор отменил, постановив освободить подсудимого на основании того, что он не совершал преступления. В декабре прошлого года Басманный суд Москвы заочно арестовал Маркива.