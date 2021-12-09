США рассчитывают, что выборы в Ливии ограничат расширение влияния РФ в регионе

ВАШИНГТОН, 9 декабря. /ТАСС/. Власти США рассчитывают, что проведение выборов в Ливии станет фактором, ограничивающим распространение российского влияния в регионе. Об этом заявила в четверг заместитель помощника госсекретаря по делам Ближнего Востока Карен Сасахара, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

"Успешное проведение ливийских выборов и передача полномочий новому правительству дает наилучшую возможность ограничить экспансию России в Сахеле и вывести наемников "Вагнера" (частной военной компании "Вагнер" - прим. ТАСС) из Ливии, - утверждала она. - США продолжают активно взаимодействовать с международными партнерами с тем, чтобы содействовать выводу всех иностранных сил. Это позволит новому правительству Ливии восстановить суверенитет и сбалансированное сотрудничество в сфере безопасности, что будет отвечать интересам страны и способствовать стабильности в регионе".

По версии заместителя помощника госсекретаря США, "Вагнер" продолжает дестабилизировать ситуацию в Ливии и использовать ее в качестве платформы для расширения дестабилизирующего влияния России в Африке".

Сасахаре на слушаниях был задан вопрос о том, какие усилия предпринимает Вашингтон, чтобы обеспечить "вывод поддерживаемых Россией сил из Ливии". Представитель Госдепартамента в связи с этим напомнила, что США ранее ввели санкции в отношении компании "Вагнер". "Мы намерены продолжить добиваться этого и поддерживать усилия со стороны Ливии на данном направлении", - добавила Сасахара. На вопрос о том, приносят ли указанные действия США результаты, Сасахара ответила: "Думаю, что да". Говоря о якобы действующих в Ливии иностранных наемниках, она добавила: "Они не могут беспрепятственно распространять свою деятельность на всю страну по собственному усмотрению".

Правительство России неоднократно подчеркивало, что российских военных в Ливии нет. "<...> А если кто из наших граждан и присутствует в Ливии, то они не представляют российское государство", - указывал в конце марта постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Избирком Ливии 22 ноября завершил прием документов от желавших принять участие в президентских выборах, которые запланированы на 24 декабря и должны пройти одновременно с парламентскими.