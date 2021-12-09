В МИД Грузии провели беседу с послом Китая из-за встречи дипломатов Абхазии и КНР в Сирии

ТБИЛИСИ, 9 декабря. /ТАСС/. МИД Грузии провел беседу с послом Китая в Тбилиси Ли Янь по поводу вероятной встречи посла Абхазии в Сирии Баграта Хутабы с послом КНР в Дамаске Фен Бяо. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении грузинского внешнеполитического ведомства.

"В связи со встречей так называемого посла оккупированной Абхазии Баграта Хутабы с послом Китая в Сирии Фен Бяо, которая, вероятно, состоялась 6 декабря в Дамаске, по инициативе министерства иностранных дел Грузии состоялась коммуникация с послом Китайской Народной Республики в Грузии госпожой Ли Янь. По разъяснению китайской стороны, по всей вероятности, имело место недоразумение, столица активно выясняет детали, о которых в ближайшее время будет сообщено грузинской стороне", - говорится в тексте.

По данным МИД, посол КНР подчеркнула, что Пекин поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии и впредь будет руководствоваться этим принципом. В ходе беседы была достигнута договоренность, что МИД Китая еще раз оповестит свои посольства за рубежом, чтобы те избегали подобных контактов.

Сирия признала независимость Абхазии и Южной Осетии в мае 2018 года. После этого Тбилиси разорвал дипломатические отношения с Дамаском.