Кулеба заявил, что Украина возобновит торговлю с Россией после окончания конфликта

КИЕВ, 9 декабря. /ТАСС/. Украина намерена возобновить торговые отношениях с РФ на равных условиях после того, как завершится конфликт, связанный с Крымом и Донбассом. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Как только Россия уйдет с Украины, как только мы урегулируем все наши вопросы с Россией, мы оставим трагическое прошлое позади, я считаю, что в европейской истории есть примеры, когда народы демонстрировали способность преодолевать трагические страницы истории, тогда и Украина, и российская экономика снова будут открыты. Мы возобновим торговлю. Мы будем зарабатывать", - сказал он в ходе Украинского инвестиционного роуд-шоу в четверг в Лондоне, которое транслировал украинский телеканал "Дом".

По словам Кулебы, "Украина войдет в эти рыночные отношения с РФ на совершенно равных условиях". "Мы не будем зависеть от России. Мы будем торговать и вести с ней дела на равных условиях. Это цель. Мы будем экономикой, основанной на правилах ЕС, максимально интегрированной с Европейским союзом и общим рынком", - отметил он. Это будет возможно, отметил министр, когда "РФ уйдет из Крыма и Донбасса". Глава МИД также признал, что Украине "никуда не уйти от своей географии и нужно научиться жить с Россией".

В последнее время в странах Запада, а также на Украине высказывают заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

Песков также заверял, что Россия предпринимает все возможные усилия для того, чтобы помочь Украине урегулировать конфликт в Донбассе, сохраняя приверженность нормандскому формату и Минским соглашениям. Ранее российская сторона неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на востоке Украины. Президент РФ Владимир Путин 13 ноября, отвечая на вопросы ведущего программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину, вновь подчеркнул, что Россия не является стороной конфликта на востоке Украины.