Зеленский подтвердил Байдену, что готов к прямым переговорам с Путиным

КИЕВ, 10 декабря. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с президентом США Джо Байденом подтвердил готовность к прямым переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщил в пятницу заместитель главы офиса президента Украины Андрей Сибига в эфире телеканала "1+1" .

"Во время телефонного разговора Зеленский подтвердил президенту США, что готов к прямым переговорам с Путиным. Украина выступает за дипломатические методы урегулирования в Донбассе", - сказал Сибига.

По его словам, на переговорах Зеленского и Байдена стоял вопрос обновления минского формата. "Нормандский формат не привел к желаемому результату, а желаемый результат - это мир на Украине. Украинская сторона ищет платформы, механизмы и форматы для разблокирования мирного процесса. Мы не та сторона, которая блокирует минский процесс, а наоборот - мы ищем мир Минские договоренности сегодня - это реальность. Украина представила четкое видение, как мы можем пойти вперед в этом вопросе, и это будет предметом обсуждения по дипломатическим каналам", - отметил Сибига.

Президент России 22 апреля, комментируя предложение Зеленского о личной встрече, отметил, что если речь идет об обсуждении проблем Донбасса, то руководство Украины в первую очередь должно встречаться с руководителями Луганской и Донецкой народных республик. Именно с этого, по мнению Путина, нужно начинать урегулирование в Донбассе, а потом уже обсуждать эти вопросы с любой третьей страной, включая Россию. При этом он добавил, что готов принять Зеленского в Москве в любое удобное время, если речь идет о развитии двусторонних отношений. В Москве неоднократно подчеркивали, что конфликт в Донбассе является внутриукраинским, а Россия выступает наряду с ОБСЕ, Парижем и Берлином лишь посредником в его урегулировании в рамках Минских соглашений.