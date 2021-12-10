Министр обороны США обсудил с израильским коллегой ситуацию с Ираном

ВАШИНГТОН, 10 декабря. /ТАСС/. Министр обороны США Ллойд Остин в четверг на встрече в Вашингтоне обсудил с израильским коллегой Бени Ганцем ситуацию с Ираном. Об этом сообщила пресс-служба Пентагона.

Почему США и Иран не могут вернуться к ядерной сделке

Игра вдолгую. Почему США и Иран не могут вернуться к ядерной сделке

"Министр Остин подтвердил решимость США в вопросе недопущения получения Ираном ядерного оружия. Два лидера обсудили общую обеспокоенность касательно провокаций Ирана в ядерной отрасли, [его] ракетной программы и поддержки [Тегераном] терроризма", - говорится в сообщении.

Шеф Пентагона "подтвердил приверженность США обеспечению безопасности Израиля и его качественного военного превосходства". Стороны договорились "продолжать тесное сотрудничество двух стран в целях обеспечения безопасности в регионе".

Руководители оборонных ведомств также обсудили палестино-израильское урегулирование. "Министр Остин сделал акцент на поддержке цели урегулирования на основе принципа мирного сосуществования двух государств, поставленной президентом [США Джо] Байденом, и на необходимости того, чтобы обе стороны воздерживались от обостряющих напряженность односторонних шагов, включая продвижение поселенческой деятельности", - добавили в пресс-службе Пентагона.