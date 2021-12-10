Миссия ООН в Афганистане призвала талибов соблюдать принципы равенства и недискриминации

ТЕГЕРАН, 10 декабря. /ТАСС/. Глава Миссии ООН по содействию Афганистану Дебора Лайонс призвала захватившее власть в стране движение "Талибан" (запрещено в РФ) реализовать на практике принципы равенства и недискриминации. Соответствующее заявление размещено в пятницу на сайте миссии.

"Принципы равенства и недискриминации имеют первостепенное значение для соблюдения прав человека всеми. Мы призываем "Талибан" претворить этот принцип в повседневную жизнь Афганистана", - приводятся в тексте слова Лайонс.

В заявлении, приуроченном к Международному дню прав человека, подчеркивается, что новые афганские власти не выполнили взятые на себя обязательства по соблюдению прав человека. "Обязательства, взятые на себя талибами по защите прав всех афганцев, еще не выполнены. В частности, женщины и девочки столкнулись с ущемлением их прав с 15 августа 2021 года", - указывается в нем. Отмечается, что ООН приняла к сведению заявления высокопоставленных представителей "Талибана" по поводу защиты прав всех афганцев, сохраняет свою готовность к конструктивному диалогу в этой и других областях и надеется на выполнение сделанных талибами обещаний.

Кроме того, всемирная организация выразила "глубокую обеспокоенность" по поводу "достоверных сведений", появившихся за минувшие несколько месяцев, об убийствах и применении насилия к бывшим сотрудникам афганских силовых структур, чиновникам прежнего правительства, а также протестующим, работникам средств массовой информации, правозащитникам и представителям меньшинств. В ООН призвали талибов расследовать эти преступления и принять меры для их предотвращения.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной нынешнего года о решении вывести оттуда свои вооруженные силы. 15 августа радикалы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику. 6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства, легитимность которого пока не признала ни одна страна.