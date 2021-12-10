Президент Румынии выступил за наращивание сил НАТО и США в регионе Черного моря

БУХАРЕСТ, 10 декабря. /ТАСС/. Президент Румынии Клаус Йоханнис высказался за увеличение военного присутствия НАТО и США в Румынии и на Черном море в ходе телефонных консультаций в четверг президента США Джо Байдена с лидерами стран "Бухарестской девятки" (Болгарии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Словакии, Чехии и Эстонии). Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте президентской администрации.

Глава румынского государства "выразил поддержку наращиванию военного присутствия НАТО и, соответственно, США в Румынии и в районе Черного моря, как выражение союзной солидарности и прочного стратегического партнерства между Румынией и США", подчеркивается в сообщении.

"Президент Клаус Йоханнис подчеркнул необходимость укрепления передового базирования НАТО на восточном фланге, в том числе и особенно на Черном море, которое представляет собой стратегическую важность для евроатлантической безопасности в целом. Также президент Румынии отметил необходимость обеспечить полную оснащенность НАТО, чтобы ответить вызовам России".

Главной темой телефонных консультаций, отмечает президентская администрация, была "тревожная ситуация с безопасностью на восточном фланге НАТО и в регионе Черного моря". В этом контексте Байден информировал о результатах недавних переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и его оценке данных контактов.

В ходе консультаций с лидерами стран "Бухарестской девятки" состоялся обмен мнениями о "последствиях действий России для безопасности союзников и партнеров в регионе, а также координация между союзными государствами", указывается в сообщении. "Президент Румынии подчеркнул важность информирования, координации и консультаций с союзниками перед лицом этих вызовов безопасности, отметив важность сохранения единства между союзными государствами в эти моменты", - сообщила президентская администрация.