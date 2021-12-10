В Грузии по делу Саакашвили заочно предъявили обвинение экс-замглавы МВД Лорткипанидзе

ТБИЛИСИ, 10 декабря. /ТАСС/. Следователи Генпрокуратуры Грузии заочно предъявили обвинение бывшему заместителю министра внутренних дел республики Георгию Лорткипанидзе в помощи экс-президенту Михаилу Саакашвили в незаконном пересечении госграницы. Об этом в пятницу на брифинге для журналистов заявил прокурор Леван Вепхвадзе.

"Прокуратура Грузии за помощь гражданину Украины Михаилу Саакашвили в незаконном пересечении государственной границы Грузии начала уголовное преследование в отношении бывшего заместителя министра внутренних дел Георгия Лорткипанидзе", - сказал он.

По версии обвинения, Лорткипанидзе знал, что Саакашвили планировал пересечь грузинскую границу незаконным путем и разработал специальный план для этого. Против бывшего чиновника уголовное дело возбуждено по статье "Оказание помощи в незаконном пересечении государственной границы Грузии", ему грозит до пяти лет лишения свободы.

В прокуратуре Грузии напомнили, что Лорткипанидзе также проходит в качестве обвиняемого по делу о жестком разгоне митинга оппозиции 26 мая 2011 года. Его обвиняют в превышении служебных полномочий. В настоящий момент экс-заместитель главы ведомства проживает на Украине.

Приезд Саакашвили

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, после чего в стране против него возбудили четыре уголовных дела, по двум из них политика заочно приговорили к трем и шести годам лишения свободы. Еще дела о жестком разгоне митинга оппозиции 7 ноября 2007 года, разгроме офиса грузинской телекомпании "Имеди" и растрате госсредств в размере около 9 млн лари (более $2,9 млн) находятся на стадии рассмотрения.

Бывший президент попал в Грузию незадолго до первого тура муниципальных выборов, проходивших в стране в начале октября, после чего был задержан и помещен в тюрьму. Обвинение в незаконном пересечении границы предъявлено Саакашвили 20 октября. Следствие утверждает, что он прибыл в страну 28 сентября в грузовике с молочной продукцией с Украины. Помимо Саакашвили и Лоркипанидзе, по этому делу проходят еще четыре человека, которые, по версии Генпрокуратуры, помогали бывшему президенту передвигаться по стране до момента ареста 1 октября в Тбилиси. По этому делу Саакашвили грозит до пяти лет лишения свободы.

Бывший грузинский лидер в тюрьме объявил голодовку, так как считает себя политическим заключенным. 20 ноября его доставили в военный госпиталь Гори из тюремной больницы на окраине Тбилиси, куда он был помещен 8 ноября. На данный момент Саакашвили не голодает и проходит курс лечения в больнице.