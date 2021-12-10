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Глава МИД ФРГ: конфликт вокруг Украины должен быть урегулирован дипломатическим путем

ВАРШАВА 10 декабря. /ТАСС/. Конфликт вокруг Украины возможно урегулировать только дипломатическим путем, ее территориальная целостность и суверенитет не подлежат обсуждению. Об этом заявила в пятницу глава МИД ФРГ Анналена Бербок на совместной пресс-конференции с польским коллегой Збигневом Рау.

"Территориальная целостность и суверенитет Украины для нас не подлежат обсуждению. Мы нуждаемся в решении, и это решение можно найти только дипломатическим путем", - сказала она. Одновременно Бербок в контексте ситуации на Украине заявила, что Германия привержена своим обязательствам в рамках Североатлантического альянса.

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