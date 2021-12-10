Глава МИД Литвы написал заявление об отставке

ВИЛЬНЮС, 10 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в пятницу направил премьер-министру Ингриде Шимоните заявление об отставке. Об этом сообщила пресс-секретарь главы правительства Витауте Шмайжите-Кулешене.

Как отметила она в беседе с агентством BNS, в заявлении министр просит принять его отставку в связи с положением, сложившимся с "продолжающимся транзитом белорусских грузов через Литву после введения санкций США".

Накануне Ландсбергис заявил, что намерен уйти в отставку, если подтвердится, что белорусская компания "Беларуськалий" внесла предоплату по договору с литовской государственной железнодорожной компанией Lietuvos gelezinkeliai ("Железные дороги Литвы"), несмотря на вступившие в силу 8 декабря санкции США.

9 августа США, Канада и Великобритания ввели экономические санкции против Минска, мотивировав эти меры тем, что в Белоруссии, по мнению властей этих стран, нарушаются права человека. В частности, США ввели санкции против десятков белорусских компаний, включая ОАО "Беларуськалий", которые вступили в силу 8 декабря.

Грузы "Беларуськалия" будут проходить через Литву до января, заявила ранее в среду компания "Летувос гележинкеляй". По ее данным, входящее в группу предприятие грузовых перевозок LTG Cargo в декабре должно перевезти около 1 млн тонн удобрений. Это означает, что, как и прежде, через территорию Литвы будут проходить по шесть-девять составов в сутки. По договору с Lietuvos gelezinkeliai белорусская сторона уже заранее рассчиталась за провоз этих грузов.