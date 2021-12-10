США ввели санкции против начальников изолятора в Минске

ВАШИНГТОН, 10 декабря. /ТАСС/. Госдепартамент ввел санкции против начальников изолятора в переулке Окрестина в Минске в связи с их участием, по мнению Вашингтона, в нарушениях прав человека. Об этом говорится в опубликованном в пятницу письменном заявлении госсекретаря Энтони Блинкена.

"Госдепартамент вводит санкции <...> против следующих лиц за их причастность к грубым нарушениям прав человека: <...> Игорь Кенюх и Евгений Шапетько, руководители печально известного изолятора "Окрестина" в Минске (Белоруссия), за их причастность к грубым нарушениям прав человека, а именно к пыткам и (или) жестокому, бесчеловечному и унижающему достоинство обращению и наказанию задержанных после сфальсифицированных президентских выборов 9 августа 2020 года", - утверждал дипломат. Им и их ближайшим родственникам запрещен въезд в США.

Санкции были введены на фоне проводимого Вашингтоном в формате видеоконференции "Саммита за демократию" и в связи с тем, что 10 декабря отмечается День прав человека, который был учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеей ООН в 1950 году.

"Анахронизм в сердце Европы"

При этом в пятницу, выступая на семинаре, который был проведен вашингтонским фондом "Наследие", спецпредставитель США по Белоруссии Джули Фишер назвала Белоруссию "последним пузырем советской экономики". "История Белоруссии с 1991 года - это история отложенного, замедленного прогресса. Это страна, которая является своего рода последним пузырем советской экономики, все еще работающим", - утверждала дипломат.

"Во многих отношениях, когда мы смотрим на то, как [президент Александр] Лукашенко управляет Белоруссией, мы находим прецеденты в 30-х годах [прошлого века], но, конечно, не в современной эпохе. И во всех отношениях Белоруссия - анахронизм в самом сердце Европы. Это угроза для соседей, это угроза для собственного народа", - полагает Фишер.

Кроме того, она утверждала, что "политический кризис [в Белоруссии] сохраняться не может". "Мы сейчас понимаем, что текущую экономическую ситуацию в Белоруссии совершенно невозможно поддерживать", - заявила американский дипломат. По ее словам, руководство в Минске и само полностью это сознает.

В связи с этим сотрудник внешнеполитического ведомства США выразила мнение, что перемены в Белоруссии неизбежны. "Возможно, речь не идет о переходе, который произойдет в одночасье, когда вчера все было старым, а на следующий день стало новым. Возможно, речь идет о переходе, который будет идти медленнее, происходить с течением времени. Однако верю, что Белоруссия к этому придет <...>", - сказала Фишер.