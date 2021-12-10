Зеленский продолжает утверждать, что на Украине готовится госпереворот

КИЕВ, 10 декабря. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что люди, готовившие государственный переворот в стране, не отказались от своих планов.

"Я не готов об этом говорить. <...> О таких вещах нельзя говорить. У людей глобально планы не изменились, я думаю, некоторые люди получили коммуникацию со стороны наших партнеров, получили сигналы. Думаю, немного изменили свои планы", - заявил он в интервью телеканалу "1+1" в пятницу.

При этом он отметил, что граждане Украины не поддерживают такие планы, и заверил, что руководство страны тщательно следит за ситуацией вокруг возможного госпереворота. "Я рад, что общество не поддерживает такие шаги некоторых группировок. И рад, что эти группировки увидели, что общество не поддерживает их. Но мы следим за ситуацией очень тщательно", - добавил он. По словам Зеленского, украинская власть получала информацию о попытках внутренней дестабилизации благодаря сотрудничеству с США.

26 ноября Зеленский заявил, что получил информацию о том, что в стране 1 декабря готовится государственный переворот и что в него пытаются втянуть бизнесмена Рината Ахметова. По словам Зеленского, вывод о том, что его хотят свергнуть, он сделал на основе аудиозаписи разговора, на которой представители, как утверждалось, России и Украины обсуждают план переворота на Украине. Он не уточнил, кто именно принимал участие в этом разговоре и кто передал ему эту аудиозапись. Зеленский утверждал, что в этой беседе говорилось, что "общество готово" к перевороту, а "Ахметов готов включиться в вопрос смены действующего президента".