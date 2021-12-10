В Пентагоне заявили о значительном сосредоточении войск РФ у границы с Украиной

ВАШИНГТОН, 10 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты по-прежнему фиксируют значительное сосредоточение войск РФ у границы с Украиной. С таким утверждением выступил в пятницу пресс-секретарь американского оборонного ведомства Джон Кирби.

"Там все еще значительное количество войск РФ, в западной части этой страны вдоль границы с Украиной", - утверждал он. "Мы продолжаем видеть их увеличение последние дни и недели", - добавил пресс-секретарь. По словам Кирби, ему "нечего сказать о каком-либо значительном изменении ситуации" на российско-украинской границе.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что передвижение российских вооруженных сил по территории РФ ни у кого не должно вызывать обеспокоенность, поскольку РФ ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.