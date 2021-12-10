СМИ: склад с оружием взорвался в лагере палестинских беженцев на юге Ливана

БЕЙРУТ, 10 декабря. /ТАСС/. Несколько мощных взрывов прогремели в пятницу в лагере палестинских беженцев Бурдж аш-Шимали на юге Ливана. Как передал новостной портал El Nashra, причиной взрывов стал пожар, вспыхнувший на оружейном складе, который принадлежит радикальному палестинскому движению ХАМАС.

По предварительным данным, погибших нет, 12 человек получили ранения, при этом несколько из них доставлены в госпиталь в тяжелом состоянии.

Военнослужащие ливанской армии оцепили район взрыва. На место происшествия прибыли пожарные команды, которые пытаются ликвидировать очаги возгорания.