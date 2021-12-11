Бывшего главу ПК ОДВЗЯИ назначили новым премьером Буркина-Фасо

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Президент Буркина-Фасо Рок Марк Кристиан Каборе в пятницу назначил новым премьер-министром страны Лассину Зербо, который до июля текущего года возглавлял Подготовительную комиссию Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ПК ОДВЗЯИ).

"Господин Лассина Зербо назначен премьер-министром [страны]", - говорится в указе главы государства, опубликованном на его странице в Facebook.

Днем ранее президент Каборе на фоне сложной ситуации с терроризмом в Буркина-Фасо принял отставку бывшего премьера страны Кристофа Дабире.

Зербо в 2004-2013 годах возглавлял Международный центр ПК ОДВЗЯИ, который занимается сбором и обработкой данных, поступающих со станций и лабораторий организации. В 2013 году он был избран на должность исполнительного секретаря ПК ОДВЗЯИ, которую занимал до июля 2021 года.

Новый премьер Буркина-Фасо в годы работы в ОДВЗЯИ был активным участником международных конференций и форумов по ядерному разоружению, нераспространению, контролю над вооружениями и международной безопасности. Зербо - лауреат многочисленных премий и наград. Незадолго до завершения срока полномочий во главе ПК ОДВЗЯИ в июле текущего года он совершил визит в Москву, где министр иностранных дел России Сергей Лавров вручил ему нагрудный знак МИД РФ "За вклад в международное сотрудничество".