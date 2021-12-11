Подозреваемый в распространении на Западе пропаганды ИГ признал вину

ВАШИНГТОН, 11 декабря. /ТАСС/. Выходец из Саудовской Аравии Мухаммед Халифа, подозреваемый в США в содействии террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), признал вину. Об этом сообщил в пятницу американский Минюст.

"Гражданин Канады саудовского происхождения признал вину в повлекшем смерть [людей] сговоре с целью оказания материальной поддержки иностранной террористической организации", - говорится в сообщении.

По данным американских властей, Халифа активно участвовал в создании и распространении на Западе пропагандистских англоязычных видеороликов ИГ. С их помощью группировка рассчитывала привлечь новых сторонников или спровоцировать людей на совершение террористических актов. Как говорится в заявлениях, на некоторых записях запечатлены расправы, которые устраивали боевики ИГ.

Халифа, как отмечают власти США, также участвовал в боевых действиях на стороне террористов. В начале 2019 года он был захвачен курдскими "Силами демократической Сирии", которым оказывают поддержку США. Это произошло после перестрелки между данными формированиями и боевиками ИГ.

Вынесение приговора назначено на 15 апреля следующего года. Халифе грозит пожизненный срок.