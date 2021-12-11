Блинкен обсудил с главой МИД Израиля ситуацию вокруг Ирана

ВАШИНГТОН, 11 декабря. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен в пятницу в телефонном разговоре обсудил с главой МИД Израиля Яиром Лапидом двусторонние отношения, палестино-израильское урегулирование и ситуацию с Ираном.

"[Они] обсудили ряд тем, включая важность двусторонних отношений США и Израиля, палестино-израильские вопросы и события в регионе, такие как наша общая убежденность в том, что нельзя позволить Ирану получить ядерное оружие", - говорится в сообщении, распространенном Госдепом по итогам беседы.