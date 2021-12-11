{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация вокруг ядерной программы Ирана

Блинкен обсудил с главой МИД Израиля ситуацию вокруг Ирана

Также стороны затронули тему палестино-израильского урегулирования

ВАШИНГТОН, 11 декабря. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен в пятницу в телефонном разговоре обсудил с главой МИД Израиля Яиром Лапидом двусторонние отношения, палестино-израильское урегулирование и ситуацию с Ираном.

"[Они] обсудили ряд тем, включая важность двусторонних отношений США и Израиля, палестино-израильские вопросы и события в регионе, такие как наша общая убежденность в том, что нельзя позволить Ирану получить ядерное оружие", - говорится в сообщении, распространенном Госдепом по итогам беседы.

Теги
СШАИранСитуация вокруг ядерной программы ИранаИзраильБлинкен, Энтони
Блинкен обсудил с новой главой МИД Германии ситуацию между Россией и Украиной
Также на повестке дня была тема сотрудничества в области климата
Блинкен обсудил с новой главой МИД Германии ситуацию между Россией и Украиной
Читать полностью