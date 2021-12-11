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Глава МВД Украины предложил уволить своего заместителя за скандал на линии соприкосновения

В украинских СМИ ранее появилось видео, на котором человек, похожий на Александра Гогилашвили, на одном из блокпостов на линии соприкосновения сторон конфликта в Донбассе ссорится с правоохранителями, которые потребовали предоставить документы для проверки

КИЕВ, 11 декабря. /ТАСС/. Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский потребовал отстранить своего заместителя Александра Гогилашвили и инициировал проверку в связи со скандалом в зоне силовой операции в Донбассе.

"На период дисциплинарного производства буду предлагать правительству отстранить Гогилашвили от занимаемой должности, в связи с чем подписал соответствующее представление в кабинет министров. Я лично изучу все детали случившегося и приму соответствующие управленческие решения", - написал Монастырский в субботу в Facebook.

Ранее в украинских СМИ появилось видео, на котором человек, похожий на Гогилашвили, на одном из блокпостов на линии соприкосновения сторон конфликта в Донбассе ссорится с правоохранителями, которые потребовали предоставить документы для проверки. "Я уже три года замминистра. И грустно, что ты не знаешь. Теперь ты знаешь, но теперь и я тебя знаю, друг, и тебе это приятно не будет", - сказал на видео человек, представившийся замглавы МВД. Представители правоохранительных органов поясняли мужчине, что действуют по инструкции. В ответ на это тот заявил, что не должен терять время на блокпосте, так как он замминистра.

Теги
УкраинаМонастырский, Денис Анатольевич
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