Блинкен заявил о подготовке США контрмер на случай вторжения России на Украину

НЬЮ-ЙОРК, 12 декабря. /ТАСС/. США готовы принять различные меры в отношении России в случае ее гипотетического вторжения на Украину. Об этом сообщил госсекретарь Энтони Блинкен в показанном в воскресенье интервью телеканалу NBC.

"Президент Джо Байден ясно сказал президенту [Владимиру] Путину, и я ясно говорил это министру [иностранных дел РФ Сергею] Лаврову, что мы рассматриваем и готовы предпринять различные шаги, от которых раньше воздерживались, что может привести к огромным последствиям для России", - сказал он. Вместе с тем Блинкен не привел никаких доказательств якобы агрессивного поведения Москвы в отношении Киева.