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Кризис на Украине

Блинкен заявил о подготовке США контрмер на случай вторжения России на Украину

При этом госсекретарь США не привел примеров явной агрессии со стороны Москвы

НЬЮ-ЙОРК, 12 декабря. /ТАСС/. США готовы принять различные меры в отношении России в случае ее гипотетического вторжения на Украину. Об этом сообщил госсекретарь Энтони Блинкен в показанном в воскресенье интервью телеканалу NBC.

"Президент Джо Байден ясно сказал президенту [Владимиру] Путину, и я ясно говорил это министру [иностранных дел РФ Сергею] Лаврову, что мы рассматриваем и готовы предпринять различные шаги, от которых раньше воздерживались, что может привести к огромным последствиям для России", - сказал он. Вместе с тем Блинкен не привел никаких доказательств якобы агрессивного поведения Москвы в отношении Киева.

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УкраинаСШАРоссияКризис на Украине
Кризис на Украине
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