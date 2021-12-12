Глава Евросовета надеется через год увидеть в Минске демократически избранного президента

БРЮССЕЛЬ, 12 декабря. /ТАСС/. Глава Европейского совета Шарль Мишель надеется, что уже на следующем саммите программы Восточного партнерства в будущем году в кресле лидера Белоруссии он увидит "демократически избранного президента". Об этом Мишель заявил в воскресенье на встрече в Брюсселе с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской и представителями антиправительственных сил и организаций, базирующихся за границей Белоруссии. Речь Мишеля распространила его пресс-служба.

"15 декабря [на саммите программы Восточного партнерства] в Брюсселе кресло [лидера] Белоруссии останется пустым. Однако я надеюсь, что к следующему саммиту в этом кресле будет сидеть демократически избранный президент Белоруссии", - заявил Мишель, игнорируя тот факт, что Минск официально объявил о выходе из европейской программы Восточного партнерства еще в июне 2021 года.

Глава Евросовета также объявил о выделении ЕС дополнительных €15 млн в качестве поддержки неправительственных организаций и СМИ, вещающих на Белоруссию из-за границы. Кроме того, он напомнил об обещании Еврокомиссии выделить Минску после "демократической передачи власти" €3 млрд, которое было сформулировано еще в прошлом году.

Мишель в очередной раз повторил весь набор обвинений против Минска, обвиняя руководство страны в репрессиях против оппозиции и СМИ, а также в других нарушениях прав человека.

"Через нашу миссию в Минске мы пристально мониторим ситуацию и проводим регулярные встречи с членами семей и адвокатами политических заключенных. И для нас особенно важна помощь, которую мы предоставляем международным механизмам, собирающим юридические свидетельства нарушений прав человека режимом Лукашенко. Так мы привлечем их к ответственности за их преступления. Они должны знать, что их преступления записываются, что доказательства собираются, и что их привлекут к суду", - заявил глава Европейского совета.

"ЕС с вами в это трудное время", - заключил Мишель, обращаясь к Тихановской и ее сторонникам.

С выходцами из Белоруссии в Брюсселе в воскресенье также встретились глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Они изложили те же тезисы.