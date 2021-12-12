Устроивший скандал на блокпосту в Донбассе замглавы МВД попал в базу "Миротворца"

КИЕВ, 12 декабря. /ТАСС/. Замминистра внутренних дел Украины Александр Гогилашвили, который днем ранее устроил скандал на одном из блокпостов в зоне силовой операции в Донбассе, попал в базу украинского сайта "Миротворец", созданного в 2014 году и публикующего персональные данные всех, кто якобы угрожает национальной безопасности.

Согласно данным ресурса, Гогилашвили обвиняют в "нападении на полицейских, исполняющих служебные обязанности", "присвоении полномочий в попытке руководства сотрудниками Национальной полиции Украины", а также в "нарушении законодательства Украины о гражданстве". Утверждается, что у Гогилашвили есть паспорт гражданина РФ, выданный 4 июля 2012 года в Ростовской области.

В субботу украинские СМИ распространили видео, на котором человек, похожий на Гогилашвили, на одном из блокпостов грубо разговаривал с правоохранителями, которые, согласно инструкции, потребовали предоставить документы для проверки. В тот же день глава МВД Денис Монастырский направил представление правительству, где потребовал отстранить Гогилашвили от должности и инициировал проверку. Позже сам Гогилашвили извинился за "излишнюю эмоциональность" и пообещал всячески способствовать проведению дисциплинарного производства. Президент Украины Владимир Зеленский уже обратился к правительству с просьбой рассмотреть вопрос увольнения чиновника с занимаемой должности.