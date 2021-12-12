По предварительным данным ЦИК, явка на выборах президента Приднестровья составила 35,5%

КИШИНЕВ, 12 декабря. /ТАСС/. Явка на прошедших в воскресенье выборах президента непризнанного Приднестровья составила, по предварительной информации, 35,5%. Об этом сообщила пресс-служба Центральной избирательной комиссии Приднестровья после закрытия участков.

"К 20:00 (21:00 мск.) свой выбор по предварительным итогам сделали 144 136 избирателей. <…> Избирательные комиссии приступили к подсчету голосов и составлению протоколов об итогах голосования. Предварительные результаты выборов будут озвучены завтра", - говорится в сообщении. В президентских выборах 2016 года приняли участие 59%.

В бюллетенях два кандидата - действующий президент Вадим Красносельский и депутат районного совета Григориополя Сергей Пынзарь. Ранее правительство Молдавии призвало зарубежных партнеров не направлять наблюдателей на выборы в Приднестровье, так как считает их угрозой суверенитету и территориальной целостности республики.