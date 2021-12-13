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В правящей партии ФРГ призвали положить конец "спирали взаимных угроз" в отношениях с РФ

По мнению председателя фракции СДПГ в Бундестаге Рольфа Мютцениха, нужно использовать телефонный разговор американского и российского президентов Джо Байдена и Владимира Путина, чтобы "запустить переговоры о создании стабильной системы безопасности в Европе с привлечением России"

БЕРЛИН, 13 декабря. /ТАСС/. Председатель фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Бундестаге Рольф Мютцених призвал приложить усилия для разрядки отношений между Западом и Россией.

"Мы должны сделать все, чтобы снизить реальную опасность войны и положить конец раскручиванию спирали угроз и ответных угроз", - сказал политик из партии, входящей в правящую в ФРГ коалицию, в опубликованном в понедельник интервью газете Rheinische Post. По его мнению, "нужно использовать состоявшийся на прошлой неделе телефонный разговор американского и российского президентов [Джо Байдена и Владимира Путина] с тем, чтобы запустить переговоры о создании стабильной системы безопасности в Европе с привлечением России".

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса в Донбассе будут иметь самые серьезные последствия.

Путин и Байден провели 7 декабря переговоры по видеосвязи, беседа продлилась два часа. Преобладающей темой стала ситуация вокруг Украины, также лидеры обсудили двусторонние отношения, кибербезопасность и иранскую ядерную сделку.

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