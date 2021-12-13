Приднестровье хочет вернуть Молдавию за стол переговоров

КИШИНЕВ, 13 декабря. /ТАСС/. Руководство Приднестровья будет добиваться возобновления переговоров по урегулированию конфликта с Молдавией. Об этом заявил в понедельник в беседе с корреспондентом ТАСС действующий глава непризнанной республики Вадим Красносельский, побеждающий на состоявшихся в воскресенье президентских выборах.

"Мы не оставляем попыток вернуть молдавскую сторону за стол переговоров. Не прерываем контактов. Мы открыты для диалога и настаиваем на его возобновлении. Это нужно людям, которые из-за того, что многие моменты в наших отношениях не урегулированы, ежедневно сталкиваются с самыми разными трудностями", - сказал он.

Красносельский добавил, что конструктивный диалог возможен только при исполнении прежних договоренностей. "Какой смысл искать новые договоренности, если прежние лежат мертвым грузом? К тому же нам просто не с кем разговаривать. Молдавия не сочла нужным даже назначить переговорщика со своей стороны", - сказал он.

Срыв переговоров

Ранее глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев сообщил о срыве планировавшихся на ноябрь переговоров в формате "пять плюс два" (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина и наблюдатели от США и ЕС), обвинив в этом молдавскую сторону. Позже о своей отставке с поста вице-премьера по вопросам реинтеграции и главного представителя на переговорах с молдавской стороны сообщил Владислав Кульминский, который объяснил это решение личными мотивами. Замену ему пока не нашли.

На встрече Тирасполь планировал поднять острую проблему - запрет на въезд и передвижение приднестровского автотранспорта по территории Украины с 1 сентября, вопросы межбанковского взаимодействия с Молдавией и ряд других тем. Власти Приднестровья считают, что приднестровский транспорт был заблокирован по договоренности между Кишиневом и Киевом.

Последний раунд переговоров в формате "пять плюс два" состоялся в 2019 году. Во многом фактическая приостановка процесса была связана с политической нестабильностью в Молдавии, где за это время прошли президентские выборы и внеочередные выборы в парламент, по итогам которых исполнительную и законодательную ветви власти сейчас контролирует проевропейская Партия действия и солидарности. Также негативно отразилась на процессе пандемия коронавируса. В результате в подвешенном состоянии оказались и некоторые договоренности, которые были достигнуты ранее.

Подсчет голосов

Согласно объявленным в понедельник предварительным данным Центральной избирательной комиссии Приднестровья, Красносельский переизбран на второй срок. Он набрал 79,4%, его оппонент - депутат из Григориополя Сергей Пынзарь - заручился поддержкой 11,8% избирателей, еще 8,8% бюллетеней признаны недействительными. Явка составила 35,2%.