Лидеры ЕС обсудят на саммите возможные действия при "агрессии РФ против Украины"

БРЮССЕЛЬ, 13 декабря. /ТАСС/. Главы государств и правительств Евросоюза обсудят на саммите 16 декабря возможные действия сообщества в координации с США в случае "агрессии России против Украины". Об этом заявил в понедельник глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе.

"Все министры были ясны в том, что любая агрессия против Украины приведет к политическим последствиям и высокой экономической цене для России. Мы тесно координируемся с нашими трансатлантическими партнерами. Эта тема остается важной в нашей повестке и будет обсуждаться на саммите ЕС в четверг", - сказал он.

По словам Борреля, ЕС готовится к худшему, но надеется на лучшее в ситуации вокруг Украины, и потому нацелен на "сдерживание агрессии против этой страны", а не на противодействие ей. "Я понимаю положение украинцев, в такой ситуации надо готовится к худшему, но надеяться на лучшее. Поэтому ЕС сейчас находится в режиме сдерживания, стремясь предотвратить кризис, начало любых военных действий. Прежде чем готовиться к организации военного ответа украинцев, мы должна предотвратить и надеяться на лучшее", - заявил он.

При этом Боррель добавил, что ЕС оказывает военную поддержку Украине, в частности, выделив €35 млн на развитие логистических возможностей украинских вооруженных сил.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что РФ фиксирует исходящую от западных стран информационную кампанию с целью представить Москву как угрозу процессу урегулирования на Украине. Он не исключил, что такая кампания является камуфляжем для прикрытия "агрессивных помыслов, которые могут иметь место в Киеве".