Кулеба обсудил ситуацию в Донбассе с главой МИД ФРГ и пригласил ее посетить Украину

КИЕВ, 13 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел первый телефонный разговор с новой главой МИД Германии Анналеной Бербок, во время которого обсудил ситуацию в Донбассе, проект "Северный поток - 2" и пригласил ее посетить Киев в 2022 году. Об этом проинформировала в понедельник пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.

"Дмитрий Кулеба пригласил Анналену Бербок посетить наше государство с визитом в следующем году", - говорится в сообщении. По данным МИД Украины, его руководитель рассказал коллеге о ситуации с безопасностью вдоль украинской государственной границы и в неподконтрольной части Донбасса, а также подтвердил приверженность политико-дипломатическому урегулированию конфликта.

Кулеба также отметил, что его страна активно выступает за эффективную работу в "нормандском формате" (Россия, Германия, Украина и Франция), важном для переговоров. В свою очередь Бербок, отметили в пресс-службе украинского МИД, заверила в непреклонной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины и готовности к совместной работе по запуску консультаций в нормандском формате.

Собеседники также обсудили газопровод "Северный поток - 2". "Министры согласились, что к проекту должно применяться европейское энергетическое законодательство", - сообщили в пресс-службе дипведомства.

Министры иностранных дел Украины и Германии договорились открыть новую страницу в двусторонних отношениях, в частности активизировать сотрудничество в сферах развития альтернативных источников энергии, производства и транспортировки водорода, а также с целью увеличения объемов торговли и инвестиций.