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Спикер Европарламента считает, что распад СССР не был вызван конкретным событием

Давид Сассоли отметил, что "переход к демократии требует многих лет"

ПАРИЖ, 13 декабря. /ТАСС/. Распад СССР, приведший к завершению холодной войны, не был спровоцирован каким-либо конкретным событием. Такое мнение выразил в понедельник спикер Европарламента Давид Сассоли, выступая на зимней сессии, открывшейся в Страсбурге.

"Распад Советского Союза не может быть сведен к какому-то одному конкретному событию, поскольку это был длительный процесс, - сказал он. - Мы не могли себе представить, что мир придет к окончанию холодной войны, а многие страны, входившие в состав СССР, станут членами Евросоюза".

Спикер отметил, что "переход к демократии требует многих лет, равно как становление новых институтов, запуск новых процедур, смена парадигмы и изменение подходов". При этом он утверждал, что "демократию легко утратить". Демократия, считает Сассоли, должна строиться на доверии населения к собственным государственным институтам. "Это доверие должно подтверждаться каждый день, оно является также важной инвестицией в будущее", - добавил он.

По словам спикера, отношения ЕС и России в настоящий момент "развиваются достаточно слабо". "У наших восточных границ возник кризис, - продолжил он. - Но не следует отказываться от наших ценностей". Сассоли призвал членов Европарламента "поддержать население России, которое действительно желает преобразования страны".

Теги
Сассоли, Давид
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