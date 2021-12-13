Псаки: США продолжат дипломатические контакты для урегулирования ситуации вокруг Украины

ВАШИНГТОН, 13 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты стремятся к тому, чтобы держать открытыми каналы коммуникации, в том числе с Россией, и найти дипломатический путь урегулирования ситуации вокруг Украины. Об этом заявила в понедельник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Каждый день мы работаем над тем, чтобы держать открытыми каналы дипломатического взаимодействия, осуществлять диалог с европейцами и прямые контакты с украинцами и россиянами, а также стремиться и следовать дипломатическим путем выхода из ситуации", - сказала она.

Псаки напомнила, в частности, что помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид во вторник посетит Москву. "Она подчеркнет, что мы можем добиться дипломатического прогресса в прекращении конфликта в Донбассе путем выполнения минских соглашений при поддержке "нормандского формата", - добавила представитель Белого дома.

Псаки также заявила, что Соединенные Штаты рассмотрят варианты расширения своего военного присутствия в Европе в случае гипотетической агрессии России против Украины.

"Если посмотреть на [развитие событий] после 2014 года, то многие из этих стран [Восточной Европы] - партнеров по НАТО стремились получить заверения [в приверженности их безопасности со стороны Вашингтона], расширить присутствие [американских войск], получить дополнительные развертывания [военнослужащих США] на ротационной основе. И, безусловно, это будет рассматриваться, если Россия примет решение вторгнуться на Украину", - сказала официальный представитель президента Джо Байдена.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия. По его словам, Москва прилагает все возможные усилия для того, чтобы помочь Киеву урегулировать конфликт в Донбассе, сохраняя приверженность нормандскому формату и Минским соглашениям.