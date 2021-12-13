В Нидерландах достигнуто соглашение о создании правящей коалиции

ГААГА, 13 декабря. /ТАСС/. Четыре голландские партии достигли соглашения о формировании правящей коалиции. Об этом заявили в понедельник журналистам Йохан Ремкес и Ваутер Колмейс, отвечающие за проведение переговоров.

По их словам, "переговоры завершены, во вторник коалиционное соглашение будет представлено парламентским фракциям партий".

В истории Нидерландов это самый длительный процесс формирования правящей коалиции, который длится уже 271 день. Предыдущий рекорд - 225 дней - был установлен в 2017 году при формировании предыдущего правительства.

Как ожидается, в среду документ будет направлен в парламент, который должен будет провести дебаты и назначить форматора - лицо, ответственное за формирование нового кабинета министров. Им станет нынешний и.о. премьер-министра Марк Рютте, который должен будет распределить министерские портфели. Скорее всего, это произойдет уже в 2022 году.

В состав новой правящей коалиции вошли те же партии, что и в 2017 году: Народная партия за свободу и демократию во главе с Рютте, а также "Демократы-66", "Христианско-демократический призыв" и "Христианский союз".

Детали соглашения пока не раскрываются, однако местные СМИ со ссылкой на свои источники утверждают, что число министров и статс-секретарей увеличится с 24 до 30. Это необходимо для того, чтобы более равномерно распределить нагрузку между различными ведомствами. Партии, входящие в коалиционное правительство, хотят сделать бесплатной или с минимальной оплатой систему ухода за детьми, отменить или внести серьезные изменения в систему студенческих займов, сократить разницу в оплате труда учителей начальной и средней школы, а в более долгосрочной перспективе - ввести плату за проезд по дорогам. Кроме того, новые власти планируют инвестировать в жилищное строительство, в борьбу с изменением климата и преодоление азотного кризиса.