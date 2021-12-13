NYT: в Пентагоне решили не наказывать военных, причастных к гибели семи детей в Кабуле

НЬЮ-ЙОРК, 13 декабря. /ТАСС/. Руководство Минобороны США не планирует наказывать военнослужащих, причастных к авиаудару в афганской столице, в результате которого в конце августа погибли 10 мирных жителей, в том числе семь детей. Об этом сообщила в понедельник газета The New York Times со ссылкой на источники в Пентагоне.

Ранее расследование, проводившееся в Минобороны США, не выявило нарушений закона при нанесении авиаудара в Кабуле. При этом генеральный инспектор американских ВВС генерал Сами Саид отмечал в начале ноября на брифинге, что были подтверждены "неточности при нанесении" удара, а также "ошибки при информировании и нарушение коммуникации, приведшие к гибели гражданских лиц".

Как поясняют источники The New York Times, решение о том, наказывать ли в связи с инцидентом причастных к нему военнослужащих, министр обороны США Ллойд Остин поручил принять главе Центрального командования ВС США генералу Кеннету Маккензи и главе Командования специальных операций ВС США (SOCOM) генералу Ричарду Кларку. В качестве возможных мер рассматривался выговор и понижение в звании. The New York Times отмечает, что Маккензи и Кларк не нашли оснований для карательных санкций в отношении военнослужащих.

Как сообщали изначально США, американский беспилотник 29 августа нанес в афганской столице удар по автомобилю со взрывчаткой, с помощью которого намеревались совершить теракт боевики группировки "Исламское государство в Хорасане", являющейся ответвлением экстремистской организации "Исламское государство" (запрещена в РФ). Были уничтожены два транспортных средства и частично разрушен жилой дом. Как проинформировал представитель Детского фонда ООН в Кабуле Герве де Лис, жертвами бомбардировки стали семь детей. В Пентагоне сначала заявили, что не располагают информацией о гибели гражданских лиц, но пообещали перепроверить эти сведения.

17 сентября по итогам проведенного расследования Пентагон признал, что авиаудар был ошибкой и привел к гибели 10 гражданских лиц, в том числе семи детей. Глава Центрального командования ВС США генерал Кеннет Маккензи заявил, что Вашингтон будет изучать возможность выплаты компенсации родственникам погибших, признав, что сделать это будет сложно после вывода американских войск из Афганистана. Позднее стало известно, что власти США предложили выплатить компенсацию родственникам 10 жертв авиаудара.