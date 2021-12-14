США намерены оказать помощь в укреплении военного потенциала Литвы

ВАШИНГТОН, 14 декабря. /ТАСС/. Власти США намерены помочь Литве в укреплении ее вооруженных сил и готовы поддерживать республику в свете вызовов, связанных, по версии Вашингтона, с Белоруссией, Россией и Китаем. Об этом заявил в понедельник американский министр обороны Ллойд Остин, принимая в Пентагоне литовского коллегу Арвидаса Анушаускаса.

По версии Остина, слова которого приводит пресс-служба военного ведомства США, "Литва стала маяком демократии в регионе, это включает в себя прием изгнанных российских и белорусских лидеров оппозиции". "Мы понимаем, с какими вызовами вы сталкиваетесь", - сказал он. "Режим в Белоруссии цинично использует мигрантов в рамках гибридной тактики против Литвы и ее соседей, - утверждал глава Пентагона. - В то же время Россия продолжает собственную гибридную кампанию. А теперь Китай наращивает давление на Литву. Я выражаю признательность вашему правительству за твердую позицию в отношении Китая, и мы знаем, что вы столкнулись с ответными мерами из-за ваших принципиальных решений".

По словам Остина, "Литва не сталкивается с этими вызовами в одиночку". "И сейчас США, как и ранее, поддерживают Литву, мы будем вместе работать над укреплением литовских вооруженных сил", - добавил он. Министр отметил, что стороны намерены "подписать соглашение о взаимных оборонных закупках". Он считает, что это позволит "улучшить условия приобретения оборонной продукции и повысить оперативную совместимость вооруженных сил" двух стран.

Литовско-китайские отношения переживают кризис из-за открытия в Вильнюсе 18 ноября представительства Тайваня. В августе Китай, выступающий против офиса под таким названием (Пекин согласен, чтобы это было представительство Тайбэя), отозвал своего посла из Вильнюса и предложил сделать то же самое Литве. Литовский посол был отозван в сентябре. 21 ноября правительство КНР приняло решение понизить дипломатические отношения с Литвой до уровня поверенного в делах, а 26 ноября направило ноту об изменении статуса китайской дипмиссии в Вильнюсе, которая стала именоваться не посольством, а представительством.

Миграционный кризис на границах Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала года устремились беженцы, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе, некоторые из них попытались проникнуть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в сложившейся ситуации виноваты именно страны Запада, из-за действий которых люди бегут от войны.