В ФРГ заявили, что усилия по ядерному разоружению срочно требуют новых импульсов

БЕРЛИН, 14 декабря. /ТАСС/. Германия при новом правительстве намерена играть ведущую роль в усилиях по ядерному разоружению. Об этом заявила во вторник журналистам глава МИД ФРГ Анналена Бербок, подчеркнув, что разоружение срочно требует новых импульсов.

"То, чтобы ядерное оружие ни разу больше не было использовано, является общей ответственностью всего мирового сообщества. Но уже на протяжении долгого времени не было достигнуто единство по вопросу новых шагов по ядерному разоружению", - отметила министр. "Напротив, с Договорами о [ликвидации] ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и по открытому небу рухнули важные элементы архитектуры контроля над вооружениями", - полагает Бербок.

"Ядерное разоружение срочно требует новых импульсов. Мы как новое правительство ФРГ нацелились взять на себя здесь ведущую роль", - подчеркнула она. Бербок напомнила, что в следующем месяце начинается конференция по контролю над соблюдением Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). "На ней мы хотим достигнуть конкретных соглашений, чтобы придать договору новую авторитетность и тем самым практическое значение", - отметила министр.

Десятая обзорная конференция участников ДНЯО, перенесенная из-за пандемии с мая 2020 года, как ожидается, состоится с 4 по 28 января 2022 года.