Рада упростила предоставление гражданства Украины "преследуемым россиянам"

КИЕВ, 14 декабря. /ТАСС/. Верховная рада приняла законопроект, который предполагает упрощенный порядок предоставления гражданства Украины россиянам, якобы подвергшимся преследованиям по политическим убеждениям, а также иностранцам, участвовавшим в силовой операции в Донбассе на стороне Киева. Соответствующее решение поддержали во вторник на заседании украинского парламента большинство депутатов. За документ проголосовали 285 парламентариев при 226 необходимых голосах.

"Цель законопроекта <...> - реализация указа президента Украины от 3 августа 2019 года по вопросам упрощения приобретения гражданства Украины иностранцами и лицами без гражданства, которые обеспечивали или обеспечивают меры национальной безопасности и обороны Украины, и гражданами Российской Федерации, подвергшимися преследованиям из-за политических убеждений", - говорится в пояснительной записке к документу.

Законопроект предусматривает, что для предоставления гражданства Украины ряду категорий иностранцев будет достаточно подать заявление и декларацию об отказе от иностранного гражданства. Такая возможность дается гражданам "страны-агрессора", которые якобы "подвергались преследованиям за политические убеждения", а также тем, кто в установленном порядке проходил или проходит военную службу по контракту в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Кроме того, упрощается получение гражданства для тех, кто проходит военную службу в ВСУ и награжден госнаградой, и тех, принятие кого в гражданство Украины составляет государственный интерес. По упрощенной процедуре стать гражданами Украины могут и иностранцы, имеющие "выдающиеся заслуги перед Украиной".