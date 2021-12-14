Британский суд отложил слушание по делу о смерти Дон Стерджес

ЛОНДОН, 14 декабря. /ТАСС/. Третье предварительное слушание по делу о смерти британки Дон Стерджес, которая умерла в результате инцидента в Эймсбери летом 2018 года, отложено на два месяца из-за роста заболеваемости COVID-19 в Великобритании. Как сообщили корреспонденту ТАСС во вторник в Высоком суде Лондона, слушание, первоначально запланированное на пятницу, состоится только 25 февраля следующего года.

"Предварительное слушание, которое первоначально планировалось провести 17 декабря 2021 года, было отменено в свете принятого [британским МВД] решения о проведении публичного расследования, а также из-за обстоятельств, связанных с повышением угрозы, исходящей от COVID-19", - отметили в суде.

В воскресенье главные санитарные врачи Англии, Северной Ирландии, Уэльса и Шотландии объявили о повышении степени угрозы, исходящей от коронавируса, с третьего уровня до четвертого из пяти существующих на фоне активного распространения омикрон-штамма. Правительственные эксперты предупреждают, что из-за меньшей эффективности применяемых вакцин против нового штамма в январе в стране могут быть установлены новые рекорды заболеваемости, а Национальная система здравоохранения может оказаться перегружена.

18 ноября МВД Великобритании дало согласие на проведение публичного расследования по делу о смерти Стерджес. Им будет руководить баронесса Хезер Хеллетт, которая отвечала за ход коронерского расследования обстоятельств гибели людей в ходе терактов, осуществленных в Лондоне в июле 2005 года. Формат публичного, а не коронерского расследования позволит Хеллетт и ее коллегам ознакомиться с целым рядом секретных документов, чтобы ответить на дополнительные вопросы об обстоятельствах смерти Стерджес, в частности, о приписываемой России причастности к происшествию, и подготовить подробный доклад. В МВД указывают, что формат публичного расследования оставляет возможность для проведения закрытых слушаний и привлечения секретных свидетелей.

В посольстве РФ тогда же указали, что итоги расследования не будут пользоваться доверием ввиду его политического характера. Российские дипломаты подчеркнули, что коронерский процесс оказался "заменен еще более размытым форматом", позволяющим засекречивать доказательства следствия, и назвали решение МВД очередным шагом "в направлении квазисудебного "подтверждения" политической версии произошедшего".

Инциденты в Солсбери и Эймсбери

По версии британской стороны, 4 марта 2018 года бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в английском городе Солсбери воздействию нервно-паралитического вещества "Новичок". Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет. Специалисты из лаборатории в британском Портон-Дауне так и не смогли установить происхождение вещества, которым, предположительно, были отравлены Скрипали.

Дон Стерджес и ее спутник Чарльз Роули 30 июня 2018 года были госпитализированы в городке Эймсбери в критическом состоянии. 8 июля стало известно, что Стерджес умерла в больнице. Роули 20 июля выписали, после этого он попал в больницу еще раз - с менингитом. Организация по запрещению химического оружия 4 сентября того года сообщила в своем докладе, что Стерджес умерла от контакта с тем же самым веществом, от которого ранее пострадали Скрипали.

5 сентября 2018 года возглавлявшая тогда правительство Великобритании Тереза Мэй проинформировала британский парламент о выводах расследования, заявив, что в покушении на Скрипалей подозреваются двое россиян с паспортами на имена Александра Петрова и Руслана Боширова, которых британские спецслужбы считают "агентами ГРУ". Сами Петров и Боширов дали интервью телеканалу RT, в котором отвергли эти обвинения.