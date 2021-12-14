Президент Буркина-Фасо назначил новое правительство

ПРЕТОРИЯ, 14 декабря. /ТАСС/. Президент Буркина-Фасо Рок Марк Кристиан Каборе назначил новое правительство, значительно обновив и сократив его состав. Об этом сообщил во вторник информационный портал aOuaga.

Общее число постов в кабинете сократилось с 34 до 26, при этом в его состав вошли 10 новых министров, отмечает портал. В частности, министром иностранных дел стала Розин Сори-Кулибали, которая в 2016-2019 годах была министром экономики и финансов.

Ранее новым главой правительства Буркина-Фасо был назначен Лассина Зербо, до этого занимавший пост секретаря Подготовительной комиссии Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Отставка предыдущего правительства во главе с Кристофом Дабире произошла на фоне массовых протестов граждан страны в конце ноября, вызванных резким обострением террористической угрозы в Буркина-Фасо. Ряд оппозиционных партий и общественных организаций сформировал "Коалицию 27 ноября", чтобы добиться отставки президента страны, неспособного, по их мнению, справиться с ухудшением обстановки в сфере безопасности.