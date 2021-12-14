Зеленский считает, что Россия не может требовать гарантии нерасширения НАТО

КИЕВ, 14 декабря. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "удивлен" заявлениями Москвы о необходимости предоставления ей гарантий безопасности, исключающих возможность дальнейшего расширения НАТО вблизи ее границ.

"Наше государство отдало свою часть советского ядерного арсенала - третью по мощности в мире, а в ответ получило, в том числе и от России, заверение уважать наши границы и нашу безопасность. Все это было выброшено на помойку. Поэтому удивительно слышать от российской стороны просьбы о любых гарантиях", - заявил Зеленский в интервью итальянской газете La Repubblica, которое во вторник опубликовано на сайте офиса украинского лидера.

Ранее президент России Владимир Путин призвал НАТО начать предметные переговоры с целью предоставления России надежных и долгосрочных гарантий безопасности. Он подчеркнул, что Москва будет настаивать в диалоге с Вашингтоном и его союзниками на выработке договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от ее территории. По словам Путина, России нужны именно правовые, юридические гарантии, поскольку ранее западные коллеги не выполнили взятые на себя соответствующие устные обязательства.

Позже в МИД РФ заявили, что Москва внесет комплексное предложение о правовых гарантиях к очередному раунду российско-американского диалога о стратегической стабильности.