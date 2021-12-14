Публичное расследование по делу о смерти Дон Стерджес запланировали на начало 2023 года

ЛОНДОН, 14 декабря. /ТАСС/. Публичное расследование по делу о смерти британки Дон Стерджес, которая умерла в результате инцидента в Эймсбери летом 2018 года, планируется провести в феврале 2023 года. Об этом говорится в судебных документах, с которыми ознакомился корреспондент ТАСС.

В одном из них представители родственников Стерджес указывают на то, что обстоятельства смерти 44-летней британки будут подробно изучены в ходе публичного расследования лишь через четыре с половиной года после того, как она умерла в больнице.

"Семья [Стерджес] рада тому, что дата проведения слушаний в рамках расследования была определена, и они состоятся в феврале 2023 года. Это произойдет почти через пять лет после того, как Дон умерла. Это очень долгий срок для того, чтобы семья смогла узнать, как она умерла, а общественность получила возможность ознакомиться с информацией, вызывающей глубокую обеспокоенность", - говорится в документе. Представители родственников Стерджес указывают на необходимость начать расследование как можно быстрее.

18 ноября МВД Великобритании дало согласие на проведение публичного расследования по делу о смерти Стерджес. Им будет руководить баронесса Хезер Хеллетт, которая отвечала за ход коронерского расследования обстоятельств гибели людей в ходе терактов, осуществленных в Лондоне в июле 2005 года. Хеллетт заявляла о намерении начать расследование в начале 2022 года, однако, как ранее заявляли в МВД, подготовить к рассмотрению все материалы дела едва ли удастся раньше конца 2022-го - начала 2023 года.

Формат публичного, а не коронерского расследования позволит Хеллетт и ее коллегам ознакомиться с целым рядом секретных документов, чтобы ответить на дополнительные вопросы об обстоятельствах смерти Стерджес, в частности о приписываемой России причастности к происшествию, и подготовить подробный доклад. В МВД указывают, что этот формат также оставляет возможность для проведения закрытых слушаний и привлечения секретных свидетелей.

В посольстве РФ считают, что итоги расследования не будут пользоваться доверием ввиду его политического характера. Ранее российские дипломаты подчеркнули, что коронерский процесс оказался "заменен еще более размытым форматом", позволяющим засекречивать доказательства следствия, и назвали решение МВД очередным шагом "в направлении квазисудебного "подтверждения" политической версии произошедшего".

Инциденты в Солсбери и Эймсбери

По версии британской стороны, 4 марта 2018 года бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в английском городе Солсбери воздействию нервно-паралитического вещества "Новичок". Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет. Специалисты из лаборатории в британском Портон-Дауне так и не смогли установить происхождение вещества, которым, предположительно, были отравлены Скрипали.

Дон Стерджес и ее спутник Чарльз Роули 30 июня 2018 года были госпитализированы в городке Эймсбери в критическом состоянии. 8 июля стало известно, что Стерджес умерла в больнице. Роули 20 июля выписали, после этого он попал в больницу еще раз - с менингитом. Организация по запрещению химического оружия 4 сентября того года сообщила в своем докладе, что Стерджес умерла от контакта с тем же самым веществом, от которого ранее пострадали Скрипали.

5 сентября 2018 года возглавлявшая тогда правительство Великобритании Тереза Мэй проинформировала британский парламент о выводах расследования, заявив, что в покушении на Скрипалей подозреваются двое россиян с паспортами на имена Александра Петрова и Руслана Боширова, которых британские спецслужбы считают "агентами ГРУ". Сами Петров и Боширов дали интервью телеканалу RT, в котором отвергли эти обвинения.