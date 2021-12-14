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Суд взыскал с обвиняемых по делу Тихановского ущерб в сумме, эквивалентной около $1 млн

МИНСК, 14 декабря. /ТАСС/. Судебная коллегия по уголовным делам Гомельского областного суда взыскала с обвиняемых по делу Сергея Тихановского нанесенный государству ущерб в размере более 2,5 млн белорусских рублей (около $1 млн). Об этом сообщил во вторник журналистам начальник отдела прокуратуры Гомельской области Денис Микушев, видеофрагмент заявления которого распространила во вторник Генпрокуратура Белоруссии.

"С обвиняемых взыскан материальный ущерб, причиненный преступлением, в размере более 2,5 млн рублей", - сказал он.

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