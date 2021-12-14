Бербок обсудила с Лавровым ситуацию вокруг Украины

БЕРЛИН, 14 декабря. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок провела телефонный разговор с российским коллегой Сергеем Лавровым. Об этом сообщило во вторник в Twitter германское внешнеполитическое ведомство.

"Телефонный разговор с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Хотим честного и открытого обмена мнениями. Территориальная целостность Украины не должна нарушаться. Нуждаемся в прогрессе в рамках "нормандского формата", - говорится в сообщении.

"Темами были также: визовые свободы для молодых россиян, а также сотрудничество по теме водорода", - отмечается в сообщении.

Бербок представляет партию "зеленых". В прошлом она неоднократно критиковала Россию. В декабре она вошла в новое правительство ФРГ.