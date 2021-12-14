Алиев заявил, что пропускные режимы в Зангезурском и Лачинском коридорах должны совпадать

БАКУ, 14 декабря. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что пропускные режимы в Зангезурском и Лачинском коридорах между Азербайджаном и Арменией должны совпадать.

"Что касается правового аспекта пропускного режима в Зангезурском коридоре, он должен быть полностью аналогичен режиму в Лачинском коридоре. В трехстороннем заявлении (лидеров РФ, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года - прим. ТАСС) ясно говорится, что Азербайджан обеспечивает безопасную и беспрепятственную связь между Карабахом и Арменией, а Армения предоставляет такую же безопасную и беспрепятственную связь между Азербайджаном и Нахичеванской автономной республикой", - сказал он во вторник на пресс-конференции по итогам переговоров с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе.