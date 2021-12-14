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Глава МИД ФРГ считает, что ситуацию вокруг Украины можно решить лишь при помощи дипломатии

Анналена Бербок вновь заявила о солидарности с Украиной

БЕРЛИН, 14 декабря. /ТАСС/. "Нормандский формат" должен лечь в основу урегулирования на Украине. Об этом заявила во вторник глава МИД ФРГ Анналена Бербок в Стокгольме, отвечая на вопрос, готов ли Берлин продавать Киеву какое-либо вооружение. Пресс-конференция транслируется в соцсетях.

"Нужно сделать все для того, чтобы вернуться к минским соглашениям и к "нормандскому формату", - сказала Бербок."Ситуацию мы можем решить только при помощи дипломатии", - добавила глава МИД ФРГ.

Она вновь заявила о солидарности с Украиной.

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